"Выбираем арбуз с Милоновым": На Юго-Западе петербуржцам раздают спецвыпуск КП с депутатским интервью

На Юго-Западе Петербурга, возле метро "Ленинский проспект", волонтёры с бейджами местного "Ресурсного центра НКО" вручают горожанам спецвыпуск газеты "Комсомольская правда", большая часть которого освещает жизнь думского депутата Виталия Милонова. Печатное издание попало в руки к корреспонденту Znak.com.

В ответ на вопрос про "именной" номер, и сам Милонов, и глава центра Андрей Малков сообщили изданию, что не в курсе ситуации.

"Не знаю, многие газеты про меня пишут. Это же еще не агитка. Агитки будут, когда я буду зарегистрированным кандидатом", - заявил парламентарий, уточнив, что о раздаче спецвыпуска КП он ничего не ведает.

Малков, в свою очередь, уведомил Znak.com, что с народным избранником он знаком, но постоянного контакта не поддерживает.

В то же время молодые люди, раздававшие газеты, известили, что якобы "почти" имеют отношение к депутату, отказавшись уточнять какие-либо детали.

В интервью Милонова характеризуют как "самого яркого законотворцем Госдумы". Завершается материал рубрикой под названием "Летний лайфхак": в ней парламентарий даёт советы о том, как правильно выбирать арбузы.

Добавим, что в Госдуму Милонов шёл по городскому округу №218, от него же пойдёт и сейчас; станция метро "Ленинский проспект" входит в его территорию.

Фото: Znak.com