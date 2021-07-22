"Много вас": Авксентьева высказалась за укрупнение муниципалитетов Петербурга

Бывший мэр Якутска Сардана Авксентьева 22 июля посетила Петербург, где приняла участие в круглом столе на тему проблем органов местного самоуправления. Во время дискуссии она согласилась с утверждением о том, что 111 муниципальных образований для города - это слишком много.

- Любому разумному человеку очевидно, что 18 районов и при этом 111 муниципалитетов - это ни в какие ворота не лезет. Как вы существовали с 1997 года по сей день, мне вообще не понятно. Я знаю, Санкт-Петербург, что вы ребята не простые, но не до такой же степени, - заявила Авксентьева.

Также бывшего мэра Якутска удивило общее количество муниципальных депутатов региона.

- 1500 депутатов Петербурга - это две нормальные якутские деревни. Много вас, - отметила она.

Напомним, Авксентьева досрочно покинула должность мэра в январе 2021 года. Она объяснила, что причиной отставки стало состояние её здоровья. Через три месяца партия "Новые люди" объявила о включении якутского политика в общефедеральный список кандидатов на выборах в Госдуму. Летом Авксентьева отправилась в тур по городам России.

Сергей Еремеев