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Суд арестовал на 15 суток участницу Pussy Riot Риту Флорес

фото ЗакС политика Суд арестовал на 15 суток участницу Pussy Riot Риту Флорес

Задержанную накануне в Москве участницу панк-группы Pussy Riot Риту Флорес арестовали на 15 суток, передают "Открытые медиа" со ссылкой на адвоката Мансура Гильманова. Задержание без объяснения причин имело место, когда Флорес направлялась на свидание в спецприемник к другой арестованной участнице группы - Марии Алехиной. 

Отметим, что нынешним летом давление властей на членов Pussy Riot заметно усилилось: по делам о хулиганстве и неповиновении полиции их массово и регулярно задерживали, в том числе повторно, на выходе из спецприемников. Преследование активистов привело к тому, что Вероника Никульшина, Александр Софеев и Анна Кузьминых, отбыв очередные административные аресты, в июле уехали из России.

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