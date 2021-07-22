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Новости 15:31

Рыбаков хочет убрать электросамокаты с тротуаров

фото ЗакС политика Рыбаков хочет убрать электросамокаты с тротуаров

Участившиеся случаи столкновений обладателей электросамокатов с пешеходами побудили председателя "Яблока" Николая Рыбакова выступить против сосуществования этих двух категорий граждан на тротуарах. Накануне от наезда самокатчика пострадал коллега Рыбакова по партии, и это укрепило политика во мнении, что электросамокатам не место на пешеходных дорожках. Примечательно, что большинство упоминаемых им инцидентов имело место именно в Петербурге.

"Необходимо прописать в ПДД их статус – отдельного вида транспорта, что позволит привлекать водителей электросамокатов к ответственности за нарушение ПДД. Также нужно расширять сеть велодорожек – строить инфраструктуру для таких, альтернативных автомобилям, экологичных транспортных средств. От этого выиграют и пешеходы, и водители электросамокатов", - написал демократ в своем блоге.

Ранее тему модного вида транспорта обсуждали депутаты петербургского ЗакСа. Против запрета этих средств передвижения, в частности, выступает коммунистка Ирина Иванова. В свою очередь, Смольный установил в качестве максимально допустимой скорости передвижения электросамокатов 20 км/ч. Ограничение в некоторых зонах Центрального, Адмиралтейского и Петроградского районов составляет 15 км/ч, а на пяти улицах Кронштадта – 10 км/ч. 

фото: пресс-служба "Яблока"

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Упоминаемые персоны
Иванова Ирина Владимировна 
Рыбаков Николай Игоревич 

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