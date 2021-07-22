Памфилова: Надо разделять "праздное, диванное созерцание от предметного и квалифицированного видеонаблюдения"

Председатель Центральной избирательной комиссии Элла Памфилова на заседании 22 июля в очередной раз прокомментировала порядок организации трансляции видеонаблюдения с избирательных участков. Она процитировала часть текста из материала газеты "Ведомости":

"Председатель ЦИК считает виртуальное наблюдение за выборами удовлетворением простого любопытства".

Эти слова не верны, заявила Памфилова. По ее словам, если бы Центризбирком действительно так считал, то не приложил бы максимум усилий для оборудования избирательных участков большим количеством видеокамер. ЦИК не сокращает, а увеличивает объем видеонаблюдения, заявила Памфилова. Она отметила, что существует разница между праздным любопытством и профессиональным отсмотром видеотрансляции с участков:

- Просто надо разделять праздное, диванное созерцание от предметного и квалифицированного видеонаблюдения людей подготовленных. Я против видеонаблюдения, которое превращается в дорогостоящую бессмыслицу.

Памфилова сказала, что у каждой партии и кандидата-одномандатника будет доступ к видеотрансляциям и возможность их перематывать и записывать. Если избиратель хочет отсматривать видео с участков, то может стать наблюдателем, сообщила глава ЦИК. Она уточнила, что на уровне Общественной палаты будут организованы центры для просмотра трансляций, куда избиратель может записаться наблюдателем - "любой гражданин может стать от бессмысленного созерцателя активным наблюдателем".

Глава ЦИК считает, что при открытом доступе к видеонаблюдению на прошлых выборах "выход был минимальный". Затраты на трансляцию должны оправдываться, добавила Памфилова.

Напомним, ранее ЦИК принял постановление о порядке видеотрансляции с избирательных участков. Согласно документу, просматривать видео в онлайн-режиме не смогут простые избиратели.