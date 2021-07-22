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Бывший член ОНК Москвы просит признать издание "Важные истории" и его главреда иноагентами

фото ЗакС политика Бывший член ОНК Москвы просит признать издание "Важные истории" и его главреда иноагентами

Бывший член столичной Общественной наблюдательной комиссии Александр Ионов обратился в Генеральную прокуратуру с жалобой на издание "Важные истории", обнаружив в его деятельности участие иностранных спонсоров.

"До этого мы отправляли [жалобы] в Минюст и Роскомнадзор. В первую очередь мы указали иностранное финансирование, потому что журналисты персонально и как юридическое лицо получали непосредственно иностранное финансирование от тех структур, которые непосредственно нацелены на определенные задачи со стороны Запада", - приводит высказывание общественника "МБХ медиа".

В перечне иноагентов Ионов видит также главреда "Важных историй" Романа Анина. 

Кроме того, Ионов располагает информацией, что издание может быть связано с вице-президентом Стокгольмской школы экономики в Риге Андерсом Александерсоном, который вместе с Аниным якобы указан бенефициаром латвийского фонда "IStories Fonds".

Добавим, что "Медуза" попала в реестр СМИ-иностранных агентов также по жалобе Ионова.

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