Дрозденко удивился "амбициям" директора областной школы, отказавшегося принимать некачественный ремонт

Проблемы рядовой поселковой школы, расположенной в Лукашах Гатчинского района Ленобласти, нашли отклик у губернатора региона Александра Дрозденко.

Ранее директор учреждения Максим Миронков продемонстрировал СМИ фотографии ремонта учебного заведения, который, по его словам, его заставляли принимать, грозя увольнением. На снимках видно, как чёрная плесень окаймляет недоделанные окна и множится на потолке; со стен свисают провода, коридоры не убраны. Территория вокруг школы тоже захламлена строительным мусором.

На протяжении длительного времени Миронков пребывает на больничном: по собственным заверениям, как раз из-за проблем с ремонтом, а также ввиду давления со стороны выше стоящих инстанций.

Александр Дрозденко, высказываясь о ситуации, воздержался занимать чью-либо сторону.

"Понятно, что там разные причины есть – может быть, есть вина подрядчика, может быть, слабый контроль был со стороны администрации района, отдела по образованию. Нужно чётко понимать, что движет интересы директора. Получить качественную школу? Давайте, мы проверяем всё и даём замечания. Реализовать свои амбиции? Тогда надо понять, что ему дорого. Поведение директора вызывает у меня удивление", - цитирует регионального главу 47channel.

В любом случае, заверил областной губернатор, ситуация находится на контроле у уполномоченных органов, а делом занялся Следственный комитет: накануне силовики задержали с поличным чиновника, причастного к ремонтам в школах и детсадах Гатчинского района. Руководитель отдела закупок Гатчинской районной администрации, по версии следствия, якобы получил взятку в размере 150 тысяч рублей от сотрудника одной из частных фирм за дальнейший гарант на подряды, информировала "Новая Газета".

Фото предоставлено Максимом Миронковым