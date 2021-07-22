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Градозащитники через суд хотят защитить историческое здание на Уральской улице

фото ЗакС политика Градозащитники через суд хотят защитить историческое здание на Уральской улице

Куйбышевский районный суд Петербурга 21 июля зарегистрировал иск депутата Заксобрания Алексея Ковалева ("Партия Роста"), члена партии "Яблоко" Дмитрия Анисимова и градозащитника Олега Мухина к комитету по градостроительству и архитектуре. Активисты требуют через суд признать незаконным градостроительный план земельного участка, выданный ООО "Торговая компания „Невская линия"", чтобы пресечь попытки застройщика добиться разрешения на снос исторического здания, расположенного по адресу Уральская 8 Б. 

По словам Ковалева, застройщик планирует снести здание на Уральской улице для возведения 12-ти этажного апарт-отеля. Для этого ему нужно было успеть до конца июля получить согласие стройнадзора на проведение работ. После 1 августа эта территория получит охранный статус, который сделает снос здания невозможным. 

- Согласно Градостроительному кодексу, если стройка происходит на территории исторического поселения, то в этом случае, по получению заявки на строительство, строительный надзор обязан обязан обратиться в КГИОП и получить заключение. Без такого заключения выдать разрешение стройнадзор не имеет права, - рассказал Ковалев в беседе с ЗАКС.Ру.

Кроме того, так как дом располагается на территории исторического поселения Петербурга, с 28 июня снос здания невозможен из-за приказа Минкульта, который может помешать планам застройщика. 

- Стройнадзор не имеет права сегодня выдавать разрешение на строительство, если он предполагает снос этого здания. Вступил в силу этот режим. Мы сами этого не знали, потому что Министерство культуры подписало приказ еще осенью прошлого года. Он лежал в Минюсте очень долго, и только 16 июня был зарегистрирован. Застройщик оказался в проигрыше. Обращаться в стройнадзор ему бессмысленно, - пояснил Ковалев. 

Вместе с тем, сейчас в Куйбышевском районном суде находится иск Ковалева к КГИОП из-за бездействия при выявлении нового объекта культурного наследия по этому адресу. Предположительно, в этом здании раньше располагалась контора управляющего Голодаевской писчебумажной фабрики. Точная дата окончания строительства неизвестна, но градозащитники уверены, что постройка возведена в 1902 году. 

Константин Леньков

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Упоминаемые персоны
Ковалев Алексей Анатольевич

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