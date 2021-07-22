Макаров предостерег соперников ЕР от использования админресурса перед выборами

Спикер петербургского ЗакСа и лидер регионального отделения единороссов Вячеслав Макаров заявил о том, что конкурентам его однопартийцев в некоторых округах якобы помогают "рисовать" подписи для выдвижения на выборы чиновники, и предостерег соперников от нечестной игры и незаконного использования административного ресурса.

"Остановитесь! Это приведет к колоссальной политической турбулентности в Санкт-Петербурге. Не должно быть этого! Если вы беретесь собирать подписи, то их надо собирать честно", - произнес Макаров.

Председатель городского парламента сослался, в частности, на свой опыт политической борьбы.

"Я знаю, что такое собрать 10 тысяч подписей, 15 тысяч подписей. Для этого надо иметь сетку настоящих активистов, для этого надо иметь полную поддержку общественных, ветеранских организаций, людей "на земле" – наших избирателей. Я знаю, насколько это сложно будет для отдельных кандидатов, а для тех, которые пришли первый раз на территорию – это практически невозможно", - рассудил Макаров.

Напомним, ранее в Горизбирком обратился с жалобой единоросс Юрий Бочков, заподозривший Дмитрия Павлова ("Новые люди") в получении подписей избирателей по округу №24 при помощи администрации Пушкинского района. В администрации успели отвергнуть эти подозрения, тогда как у ГИКа есть целый месяц на то, чтобы разообраться в конфликтной ситуации.