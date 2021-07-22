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Новости 17:53

Amnesty International выпустила заявление по поводу преследования российских оппозиционеров

фото ЗакС политика Amnesty International выпустила заявление по поводу преследования российских оппозиционеров

Международная правозащитная организация Amnesty International опубликовала заявление, посвященное препятствиям, которые российская власть чинит оппозиционерам в преддверии сентябрьских выборов.

В документе, в числе прочего, упоминается уголовное преследование петербургского депутата Максима Резника, вынужденно прекратившего свою избирательную кампанию, арест оппозиционера Андрея Пивоварова, а также проблемы со сбором подписей, регулярно возникающие у представительницы петербургских либертарианцев Марины Мацапулиной. Среди московских и федеральных политиков речь в тексте заходит об Алексее Навальном (находящегося в колонии), Дмитрии Гудкове (эмигрировавшего после возбуждения уголовного дела), Юлия Галямина (получившей условный срок и лишившейся права избираться), Любови Соболь и Олеге Степанове (находящихся под уголовным преследованием).

"На фоне зафиксированного социологическими опросами падения популярности президента Владимира Путина и правящей партии "Единая Россия", власти усиливают репрессии против своих оппонентов, прибегая к прямому устранению политических конкурентов", - говорится в тексте.

Amnesty International призывает РФ прекратить давление на оппонентов действующей власти и обеспечить им право на свободное выражение мнения и справедливое судебное разбирательство.

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Упоминаемые персоны
Пивоваров Андрей Сергеевич
Резник Максим Львович

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