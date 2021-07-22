Amnesty International выпустила заявление по поводу преследования российских оппозиционеров

Международная правозащитная организация Amnesty International опубликовала заявление, посвященное препятствиям, которые российская власть чинит оппозиционерам в преддверии сентябрьских выборов.

В документе, в числе прочего, упоминается уголовное преследование петербургского депутата Максима Резника, вынужденно прекратившего свою избирательную кампанию, арест оппозиционера Андрея Пивоварова, а также проблемы со сбором подписей, регулярно возникающие у представительницы петербургских либертарианцев Марины Мацапулиной. Среди московских и федеральных политиков речь в тексте заходит об Алексее Навальном (находящегося в колонии), Дмитрии Гудкове (эмигрировавшего после возбуждения уголовного дела), Юлия Галямина (получившей условный срок и лишившейся права избираться), Любови Соболь и Олеге Степанове (находящихся под уголовным преследованием).

"На фоне зафиксированного социологическими опросами падения популярности президента Владимира Путина и правящей партии "Единая Россия", власти усиливают репрессии против своих оппонентов, прибегая к прямому устранению политических конкурентов", - говорится в тексте.

Amnesty International призывает РФ прекратить давление на оппонентов действующей власти и обеспечить им право на свободное выражение мнения и справедливое судебное разбирательство.