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Петербуржцы продолжают штурмовать офисы "Петроэлектросбыта": у организации оборваны телефоны

фото ЗакС политика Петербуржцы продолжают штурмовать офисы "Петроэлектросбыта": у организации оборваны телефоны

Не первый день подряд компания "Петроэлектросбыт" перегружена из-за ошибок в квитанциях и последствий данной оплошности: если вчера петербуржцы часами стояли в очередях, штурмуя офисы организации, то сегодня горожане обрывают ей телефоны, желая получить объяснения.

В компании полагают, что повышенная нагрузка на офисы вызвана невнимательностью самих жителей Северной столицы, многие из которых вспомнили о необходимости погасить долги в последний день, 20 июля. В "Петроэлектросбыте" заявили, что пик очередей обычно приходится на вторую половину каждого месяца, для первой же наоборот характерно "затишье".

Напомним, что горожане уже второй месяц подряд получают квитанции с ошибками: в новых платёжках отображена информация, аналогичная прошлому месяцу. При этом суммы в документах не повторяются. "Петроэлектросбыт" заведомо оповещал о случившемся сбое, однако пытливые петербуржцы решили требовать личных объяснений в офисах компании.

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