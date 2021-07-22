На сборщика подписей за Фатьянову напал неизвестный мужчина

Самовыдвиженка в депутаты Законодательного собрания Ирина Фатьянова сообщила ЗАКС.Ру, что двое неизвестных людей у станции метро "Петроградская" подошли к сборщику подписей за ее выдвижение и стали вести себя агрессивно. Они заявили, что поддерживают других кандидатов, и пытались забрать у сборщика документы, рассказала Фатьянова.

- Пожилой мужчина и пожилая женщина пытались вырвать подписные листы, сумки, тыкали в лица, потом ударили человека, у него упал телефон. <...> Вели себя провокационно. Почему они пытались подписные листы вырвать и сумки - не понятно, - сказала самовыдвиженка.

Она уточнила, что телефон сборщика разбился, но сам человек сильно не пострадал - синяков нет. Видеозапись с неизвестными Фатьянова опубликовала в своем Telegram-канале.

Самовыдвиженка добавила, что мужчина ударил Вячеслава Коршунова, которого накануне задержали полицейские. Ему выписали два протокола: по ст. 20.2 КоАП (нарушение правил проведения публичных мероприятий) и ст. 7.1 КоАП (самовольное занятие земельного участка).

Ранее неизвестный в неонацисткой футболке порезал ролл-ап самовыдвиженки. Инцидент заснял оказавшийся рядом корреспондент ЗАКС.Ру.

Обновление 18:55 часов: Те же неизвестные мужчина и женщина подошли к сборщикам подписей за Фатьянову у станции метро "Горьковская", сообщила самовыдвиженка. По ее словам, на месте произошел конфликт, и мужчина, применяя физическую силу, попытался вырвать из рук волонтерки телефон. Подробности инцидента пока не известны, уточнила Фатьянова.

София Саттарова