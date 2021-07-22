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Новости 18:55

На 75-летний юбилей Эйфману напомнили о доме Басевича перфомансом

фото ЗакС политика На 75-летний юбилей Эйфману напомнили о доме Басевича перфомансом

В день 75-летия петербургского балетмейстера Бориса Эйфмана протестный перфоманс, посвященный юбиляру, провел акционист и художник Олег Лукьянов. Создав на бетоне цифровое изображение разрушающегося дома Басевича, отданного под оперативное управление Академии танца Бориса Эйфмана, Лукьянов разбил его кувалдой на мелкие осколки. После этого он попозировал в образе пожилого артиста балета во дворе исторического дома, доведенного до аварийного состояния. Осколки, собранные в прозрачный ящик, "подарили" юбиляру, принеся их в Академию танца.

По случаю 75-летия Эйфмана 22 июля его также более конвенциональным образом поздравил губернатор Александр Беглов и, кроме того, о его вкладе в искусство высказался президент Владимир Путин. Доходный дом Басевича – историческое здание в центре Петербурга, построенное в 1912 году. С 2016 года заброшенная постройка в стиле модерн находится под оперативным управлением Академии танца Бориса Эйфмана. Ранее академия планировала построить на участке апартаменты для своих сотрудников, что возмутило градозащитников и местных жителей.  Сооружение регулярно страдает от пожаров.

фото: Спасти дом Басевича / "ВКонтакте"

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