Тихонову зарегистрировали как кандидата в депутаты Госдумы

Депутата Законодательного собрания от "Справедливой России" Надежду Тихонову зарегистрировали в качестве кандидата в депутаты Государственной Думы. Соответствующее решение 22 июля приняла территориальная избирательная комиссия №8. Согласно документу, представительнице эсеров также выдадут удостоверение зарегистрированного кандидата.

Тихонова претендует на мандат депутата Госдумы по одномандатному округу №212 - запад Петербурга. Конкуренцию ей планируют составить более 10 человек.

Документы о выдвижении по округу №212 уже подали депутат ЗакСа от ЛДПР Павел Иткин, экс-глава петербургского "Яблока" Андрей Палевич и другие. О намерении выдвигаться по данной территории сообщил депутат городского парламента от "Единой России" Александр Тетердинко. Списки всех одномандатников на выборах в Госдуму и ЗакС можно посмотреть на специальной карте ЗАКС.Ру.