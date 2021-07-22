Шлосберг: Если бы "Яблоко" было в Думе, Навальный не сидел бы в тюрьме

Суть противоречий между "яблочниками" и "навальнистами", обострившихся нынешним летом после резонансных высказываний основателя "Яблока" Григория Явлинского, попытался точно сформулировать его сподвижник Лев Шлосберг, входящий в федеральный политкомитет старейшей российской демократической партии. По его мнению, было бы неправильно делать вид, будто у двух политических сил одинаковая идеология.

"Явлинский сказал простую вещь: если вы голосуете за нас, то вы голосуете за позицию и программу "Яблока", а не за позицию и программу другого политика. Все остальные истолкования его высказывания являются, по сути дела — политической провокацией", - оценил на "Эхе Москвы" Шлосберг последние выступления старшего товарища по партии.

Применительно к Навальному главное в позиции "Яблока" для Шлосберга состоит в принципиальном неприятии политического преследования граждан за убеждения.

"Если бы "Яблоко" было в Думе, Навальный не сидел бы в тюрьме, а высказывал бы свою позицию на выборах, участвовал в этих выборах и имел бы свою партию, зарегистрированную Министерством юстиции", - уверен депутат Псковского областного собрания.

Напомним, что в июле Явлинский в нескольких интервью призвал сторонников Навального не голосовать за "Яблоко", назвал взгляды Навального опасными для страны и затруднился определенно ответить на вопрос, является ли находящийся в колонии оппозиционер политзаключенным.