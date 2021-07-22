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Новости 22 июля, 20:20

В парке 300-летия Петербурга появился первый в городе шатер для вакцинации

фото ЗакС политика В парке 300-летия Петербурга появился первый в городе шатер для вакцинации

Петербуржцы, желающие сделать себе прививку от коронавируса, начиная с 26 июля смогут воспользоваться услугами еще одной точки: для этой цели в парке 300-летия города установили специальный шатер. Записаться на вакцинацию в него невозможно, здесь действует правило живой очереди, передает телеканал "Санкт-Петербург". Шатер разместился буквально в двух шагах от входа на территорию парка. Ожидается, что он будет принимать посетителей в дневные часы - с 13 до 19.

Еще один аналогичный объект появится в ближайшее время возле станции метро "Василеостровская". Всего на сегодняшний день в городе действует 146 стационарных прививочных пункта и 37 мобильных. В июле число привившихся от COVID-19 петербуржцев перевалило через один миллион человек.

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