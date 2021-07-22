"Новые люди" привезли в Петербург свою фронтвумен

Бывший мэр Якутска Сардана Авксентьева в рамках предвыборных поездок по России 22 июля посетила Петербург. Она встретилась с муниципальными депутатами, близкими партии "Новые люди", от которой идет в Госдуму. Авксентьева поддержала идею укрупнения муниципалитетов и посчитала населенность якутских деревень петербургскими мундепами.

Петербургское отделение "Новых людей" устроило круглый стол на тему проблем местного самоуправления. Главным гостем мероприятия стала Сардана Авксентьева, до января 2021 года руководившая городом Якутск. Инициативы о продаже здания и автопарка мэрии, общение с народом в Instagram и выступление против поправок в Конституцию сделали ее одной из самых популярных женщин-политиков России. В январе она покинула пост главы города, сославшись на проблемы со здоровьем. Но уже в апреле стало известно, что Авксентьева пойдет в Госдуму от партии "Новые люди", созданной учредителем компании "Фаберлик" Андреем Нечаевым. Впоследствии Авксентьева и Нечаев возглавили федеральную часть списка партии.

Летом экс-мэр Якутска отправилась в тур по стране, проводя встречи со своими сторонниками в различных регионах. Подобные путешествия - обычная предвыборная активность для кандидата, но в эту электоральную кампанию немногие политики отметились такими действиями.

На круглом столе, куда Авксентьеву пригласили в Петербурге, кроме нее выступали несколько муниципальных депутатов. Все они планируют идти от "Новых людей" в Госдуму или ЗакС. Мероприятие вел известный политтехнолог, директор Института современного государственного развития Дмитрий Солонников. Он напомнил, что Петербург поделили аж на 111 муниципалитетов в конце 1990-х годов. По словам политолога, реформа тех лет была частью игры городской администрации против бывшего мэра Анатолия Собчака.

- Сейчас, в начале XXI века мы живем в нарезке, которая была реализована в результате конъюнктуры политических событий конца XX века. 25 лет мы живем в ситуации, которая отыгрывает расстановку сил Санкт-Петербурга в 1997 году. Но в общем можно подумать, насколько это для нас актуально, - предложил Солонников.

Присутствовавшие муниципалы один за другим соглашались, что муниципалитеты нужно укрупнять. Спорить с ними было некому. Отличались только версии, как именно. Например, сразу несколько человек предложили оставить в каждом районе по три округа, сохранив при этом местное самоуправление в поселках и пригородах. Избравшийся от "Единой России" в местный совет города Пушкина и теперь сотрудничающий с "Новыми людьми" бизнесмен Дмитрий Павлов выступил за объединение муниципалитетов и в Пушкинском районе.

- Любому разумному человеку очевидно, что 18 районов и при этом 111 муниципалитетов - это ни в какие ворота не лезет, - отреагировала Авксентьева. - Как вы существовали с 1997 года по сей день, мне вообще не понятно. Я знаю, Санкт-Петербург, что вы ребята не простые, но не до такой же степени.

Для наглядности она попыталась измерить петербургскими мундепами населенные пункты своей малой родины.

- Полторы тысячи депутатов Петербурга - это две нормальные якутские деревни. Много вас, много, - отметила гостья.

Не обошли стороной участники круглого стола и две "излюбленные" проблемы муниципалов - недостаток финансирования и недостаток полномочий. Оказалось, что есть еще одна, гибридная трудность. Полномочия органам местного самоуправления передают, а деньги на их реализацию не предусматривают.

- У нас в муниципальном образовании "Юго-Запад" было публичное слушание бюджета, - рассказал местный депутат Павел Любимов (избирался от "Справедливой России"). - Пришли два депутата Законодательного собрания Санкт-Петербурга. Не буду называть фамилии. Когда из зала поступил вопрос, почему у нас не освещены детские площадки, депутат Заксобрания с гордостью встал и сказал: "А мы эти полномочия передали муниципальному образованию". Тогда я встал и в ответ спрашиваю: "А где финансирование?"

Авксентьева рассказала, что за время своих путешествий убедилась в том, что благоустройство внутридворовых территорий - общая проблема для всех регионов. Она согласилась, что больше средств нужно оставлять в регионах. Однако к расчету финансовых потребностей на местах предложила подходить взвешенно, с привлечением экспертов.

Когда обсудили муниципальные дела, лидер "Деловой России" в Петербурге Дмитрий Панов поднял тему межрегиональных агломераций. Однако дискуссии по этому вопросу не получилось. Авксентьева призналась, что не считает создание двух десятков агломерационных центров решением проблемы развития регионов, но и к противникам укрупнения субъектов себя относить не стала. Последнее слово, по ее словам, необходимо оставить за народом.

- Основополагающим должно быть мнение жителей. Мы не должны превращаться в ареопаг, - заметила бывший мэр Якутска.

Завершить встречу Солонников решил красиво, но допустил оговорку:

- Сардана, вы сидите между двумя Дмитриями. Это первый и третий номер общегородской части списка партии "Единая Россия". У вас есть возможность загадать желание.

Ошибку заметила аудитория. Кто-то охнул, но в основном слушатели посмеялись.

- "Единая Россия"? Я прямо заикаться начала, - сгладила неловкость Авксентьева. - Я подумала, мне сразу убегать или как?

текст: Сергей Еремеев / фото: Михаил Масленников