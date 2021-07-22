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Новости 22 июля, 20:53

Депутат Романов пообещал помочь школьным музеям с госфинансированием

фото ЗакС политика Депутат Романов пообещал помочь школьным музеям с госфинансированием

Петербургский депутат из Госдумы Михаил Романов, посетивший музей имени Ольги Берггольц в школе №340 под названием "Истоки жизни - Невская застава", взял на себя обязательства поспособствовать увеличению дотаций таким учреждениям из бюджета. Отдельно Романов похвалил музейщиков за выставление тактильных экспонатов, которые предназначаются инвалидам по зрению. 

"Я направлю обращения в профильные федеральные и региональные ведомства о необходимости поддержки подобных инициатив и о включении школьных музеев и проектов, связанных с патриотическим воспитанием школьников с ограниченными возможностями, в основные целевые программы в области образования и культуры. Убежден, что каждая уважающая себя школа в нашем городе, который перенес страшную блокаду, должен иметь свой музей, рассказывающий о ее истории", - пообещал руководству школы единоросс.

По мысли Романова, способствующих развитию патриотических чувств музеев в городе, перенесшем блокаду, мало быть не может, и потенциальные экспонаты для будущих экспозиций наверняка имеются почти в каждом доме.

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Упоминаемые персоны
Романов Михаил Валентинович 

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