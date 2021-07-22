Умер бывший вице-губернатор Петербурга Смирнов

Бывший вице-губернатор Петербурга и депутат Госдумы шестого созыва Александр Смирнов скончался в возрасте 63 лет в Кисловодске после заражения COVID-19, сообщил ЗАКС.Ру один из его помощников.

Смирнов пришел на работу в Смольный в 1999 году. Он был назначен заместителем председателя комитета по управлению городским имуществом, но уже через четыре месяца возглавил комитет по содержанию жилищного фонда. С 2000 по 2003 год работал вице-губернатором Петербурга, отвечая за топливно-энергетическую и жилищно-коммунальную сферы.

После ухода из городской администрации Смирнов был вице-президентом инвестиционно-строительной финансово-промышленной группы РОССТРО, руководил дирекцией строящихся дорог в Центральном регионе России и заместителем директора ОАО "ЛЕНЖИЛНИИпроект".

В конце 2012 года получил мандат депутата Госдумы от ЛДПР сложившей полномочия Василины Кулиевой. Входил в думский комитет по транспорту.