"В тылу циклона": В Петербурге 23 июля ждут дожди и температуру ниже нормы

Петербург 23 июля оказался в тыловой части циклона, что приведет к прохладной погоде с кратковременными дождями, сообщил в Facebook ведущий специалист центра "Фобос" Михаил Леус.

Температура воздуха в этот день составит плюс 20 – плюс 22 градуса: Леус отметил, что это на 1 – 2 градуса ниже климатической нормы. Ветер северо-западный, 5 – 10 м/с, атмосферное давление будет расти, но останется чуть ниже нормы.

В выходные дни начнется потепление. В субботу, 24 июля, прогнозируется до плюс 23 градусов, а уже в понедельник, 26 июля, столбик термометра поднимется до плюс 30.

Сегодняшний день — нечастый с пониженной температурой для нынешнего лета. Июнь и июль оказались аномально теплыми для Петербурга. Ранее глава петербургского Гидрометцентра Александр Колесов сообщал, что август тоже ожидается довольно жарким.