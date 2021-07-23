"Я свой выбор сделал — никаких сделок": Иван Сафронов написал колонку о следствии по "шпионским" делам

Бывший корреспондент "Коммерсанта" и "Ведомостей", советник главы "Роскосмоса" Иван Сафронов написал из стен СИЗО "Лефортово" колонку о том, как российские следователи работают по делам о госизмене. Материал Сафронова редакции "Ведомостей" передали его адвокаты.

В колонке Сафронов заявил, что он принял для себя решение не идти на сделку со следствием.

"Если тебе 30 лет, в конце концов, все можно пережить и перетерпеть. Но если обвиняемому уже за 60 и впереди маячит солидный срок на зоне, то человек ломается. Его нельзя судить за это – каждый сам волен делать свой выбор. Но я неоднократно слышал, что в местах лишения свободы информацией о "досудебщиках" интересуется не только администрация исправительной колонии, но и осужденные. Я свой выбор, к слову, сделал — никаких сделок", — подчеркнул журналист.

Также в материале Сафронов рассуждает о практике следствия по делам, возбужденным по ст. 275 (госизмена) и 276 УК РФ (шпионаж). По его мнению, смысл досудебного соглашения, которое следствие предлагает обвиняемым, заключается не только в признании вины, но и в раскрытии сведений о других людях - например, коллегах, знакомых, друзьях. Это ведет к возбуждению новых дел, и попасть под них может кто угодно, отметил Сафронов.

По данным журналиста, в год по "шпионским" статьям осуждаются до 10 человек, и следствие по каждому делу идет 17 месяцев — это предельный срок по УПК. Он указывает, что, "по самым скромным подсчетам", не менее 50 - 70 человек в оперативной разработке, но точное число неизвестно.

"Изоляция от внешнего мира ломает человека и коверкает его психику – пугают неизвестность и непонимание происходящего. Мгновенный разрыв социальных связей невозможно компенсировать ничем. Оказавшись один на один с собой и своими мыслями, человек начинает верить во что угодно. В том числе – что он, возможно, действительно шпион, предатель Родины. Эти мысли очень важны для следователя, они потом буквально культивируются всеми доступными способами. А их у следователя, поверьте, хватает", — рассказал Сафронов.

По словам журналиста, портрет среднего обвиняемого по "шпионским" делам представляет собой мужчину или женщину в возрасте от 50 лет, с высшим образованием и имеющий допуск к сведениям, составляющим государственную тайну, контактирующего с иностранцами - неважно, по работе или в частном порядке.

"Конвейер работает непрерывно, и не суть важно, кто ты — чиновник, домохозяйка, продавщица, журналист, ученый. Подойдет любой, кто хоть каким-то образом контактировал с иностранцем. Любым", — отметил Сафронов.

Он считает, что настоящих шпинов среди обвиняемых по делам о госизмене не хватает, а система "требует все новых и новых дел". Сафронов считает, что настоящие разведчики, работающие под дипломатическим прикрытием, для следствия "объективно неинтересны", поскольку их можно лишь выдворить.

"Чтобы поймать агента-нелегала — профессионала, прошедшего спецподготовку и т. д., нужно очень сильно постараться, его поимка — это редкость, помноженная на большую удачу. Полагаться на это нельзя, увы. Вот исходя из этого и растут в России шпионские дела: проще брать своих, чтобы другие боялись. Но только боятся не чужие, а свои", — заключил Сафронов.

В июле адвокаты Сафронова сообщали, что журналист твердо решил не идти на сделки со следствием. Сторона защиты считает, что его преследуют за его профессиональную деятельность. В 2020 году сообщалось, что следователь ФСБ предлагал Сафронову заключить досудебное соглашение в обмен на имена журналистских источников.

Сафронов был задержан в июле 2020 года. По версии следствия, он якобы передал в 2017 году чешским спецслужбам секретную информацию об обороне и безопасности России. Подробности уголовного дела до сих пор неизвестны. В феврале 2021 года Сафронов сообщал, что ему не разъясняли сути предъявленных обвинений. Он рассказывал, что чех Мартин Лариш, которого российские спецслужбы считают "вербовщиком", — его приятель и коллега, с которым они обсуждали международные отношения и политику, "как правило, за кружкой пива" и для информационного агентства которого он писал материалы.

фото: Иван Сафронов / Facebook