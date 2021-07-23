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Адвокаты обжаловали продление ареста Пивоварова

фото ЗакС политика Адвокаты обжаловали продление ареста Пивоварова

Защита оппозиционного политика Андрея Пивоварова оспорила решение Октябрьского районного суда Краснодара о продлении ему меры пресечения в виде ареста в СИЗО, сообщил Telegram-канал "Свободу Пивоварову" 23 июля. 

В жалобе адвокаты Александр Валявский и Сергей Бадамшин указали на некоторые обстоятельства, которые могли быть проигнорированы судом. Отмечено, что деяние, которое вменяют оппозиционеру, относится к преступлениям средней тяжести, а доказательства были предоставлены с нарушением процессуальных норм. Адвокаты также считают, что был нарушен принцип гласности на заседании. 

Напомним, 21 июля суд в Краснодаре продлил пребывание Пивоварова в СИЗО до 29 октября. Поддержать политика приехали многие активисты и правозащитники, но на заседание их не пустили. 

Пивоваров проходит в статусе обвиняемого по ст. 284.1 УК (осуществление деятельности нежелательной организации). Он был задержан 31 мая на борту самолета при вылете из аэропорта Пулково, а позже доставлен в Краснодар. Его судят за репост в Facebook, но защита уверена, что публикация была сделана другим человеком. Они связывают уголовное дело в отношении политика с его желанием участвовать в выборах в Государственную думу. Он будет выдвигаться в региональной группе "Яблока" в Краснодаре. Все необходимые документы уже поданы в избирательную комиссию. 

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Упоминаемые персоны
Пивоваров Андрей Сергеевич

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