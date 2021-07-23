Муниципал
           
Новости
Статьи
Муниципал
Интервью
Медиатека
Выборы 2021

Муниципал 11:33

Четверо"яблочников" подали в суд на ИКМО "Ланское" из-за отказа в регистрации

фото ЗакС политика Четверо"яблочников" подали в суд на ИКМО "Ланское" из-за отказа в регистрации

Приморский районный суд 22 июля зарегистрировал четыре иска незарегистрированных кандидатов "Яблока" к ИКМО "Ланское". Дмитрий Лысов, Михаил Молчанов, Николай Солодков и Анна Ширяева намерены оспорить решение об отказе в регистрации. 

Формальным поводом для отказа стала приостановка полномочий руководства городского отделения партии. Истцы считают, что повлиять на регистрацию кандидатов в МО "Ланское" это не могло - кандидаты были выдвинуты федеральным бюро. 

— Мы просим отменить решения об отказе. Мы все документы предоставили. Суть в том, что нас действительно выдвигало петербургское отделение, но решение принимало бюро по Москве, — рассказал ЗАКС.Ру экс-кандидат Солодков. 

Пятый кандидат от "Яблока" Юлия Бобылева ещё не подала свой иск. Она сообщила ЗАКС.Ру, что намерена сделать это в ближайшее время. Ее заявление станет шестым иском к избирательной комиссии МО "Ланское". Раньше всех в суд поступили документы Ильи Мохова, кандидата от "Справедливой России". 

По состоянию на 23 июля известно о 13 отказах в регистрации на муниципальные выборы в МО "Ланское", которые пройдут в Единый день голосования 19 сентября. Всего документы подало 29 кандидатов

Напомним, в МО "Ланское" пройдут выборы только по одному из четырёх округов. Все будет избрано пятеро кандидатов. Результаты голосования 2019 года было отменено в судом в январе 2020 года из-за незаконного отказа в регистрации кандидата от "Справедливой России" Павла Чупрунова. 

Константин Леньков

Подписывайтесь на канал ЗакС.Ру в Яндекс.Дзен , Телеграм и Яндекс.Новости
Упоминаемые муниципальные округа, рейтинг в этом материале
Пока еще нет голосов...
МО Ланское (Черная речка)

Обсуждение
 ПРАВИЛА
Запрещается: Оскорбление участников дискуссии и иных лиц, употребление нецензурных слов и брани, разжигание межнациональной розни, пропаганда насилия, спам и реклама других сайтов, комментарии не по теме материала, обсуждение действий администрации сайта. Администрация сайта оставляет за собой право удалить комментарий, если он нарушает эти правила.




Новости23 июля
Смотреть предыдущие новости →

Тревожный телефон по
муниципальной коррупции:
+7 (812) 331-71-80

Рейтинг  персон ↑



О редакции Реклама
  • © ZakS.Ru, 2002—2021. Все права защищены.
    При использовании материалов гиперссылка обязательна. [18+]
  • Свидетельство о регистрации средства массовой информации ЭЛ №ФС77-50076, выданное 07.06.2012 Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
  • Учредитель: ООО "Медиа.С-Пб".
    Главный редактор: Гончарова Н.С.
    +7 (812) 331-71-80 zaks.ru@inbox.ru