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Новости 12:05

На уволенную судью Басманного суда требуют завести уголовное дело

фото ЗакС политика На уволенную судью Басманного суда требуют завести уголовное дело

Обвиненный в мошенничестве бизнесмен Илья Шерман, чье дело в настоящее время пересматривается, потребовал от главы СК Александра Бастрыкина привлечь к уголовной ответственности судью Басманного суда Юлию Сафину, которая вынесла отмененный впоследствии приговор. Предприниматель считает, что в ее действиях имели место "служебный подлог и фальсификация доказательств", сообщает "Коммерсант". Ранее судью отправили в отставку решением квалификационной коллегии судей Москвы.

Скандальный приговор Сафина вынесла в сентябре прошлого года: Шерман получил семь лет колонии. В дальнейшем Мосгорсуд признал, что "нарушение уголовно-процессуального закона, допущенное судом первой инстанции, является существенным, поскольку искажает саму суть правосудия". Текст приговора во многом совпадал с текстом обвинительного заключения.

В публикации говорится, что ранее Сафина неоднократно пыталась уволиться по собственному желанию, но встречала отказ. В прошлом она вела заседания по таким громким делам, как дела Александра Шестуна, Никиты Белых, Рауфа Арашукова, а также дело полицейских, подкинувших наркотики журналисту Ивану Голунову.

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