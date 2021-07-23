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Новости 12:10

"Коммунисты России" выставили на выборы в Госдуму от Петербурга актера из "Д’Артаньян и три мушкетера"

фото ЗакС политика "Коммунисты России" выставили на выборы в Госдуму от Петербурга актера из "Д’Артаньян и три мушкетера"

Кандидатом от партии "Коммунисты России" на думских выборах по 216-му округу, объединяющему центральные районы Петербурга, стал каскадер, постановщик трюков и актер Геннадий Макоев. Информация об этом появилась на сервисе ГАС "Выборы".

В кино Макоеву доставались в основном эпизодические роли. Он снимался, в частности, в фильмах "Тарас Бульба", "Царь", сериалах "Убойная сила" и "Агент национальной безопасности". Макоев дебютировал в качестве актера в фильме "Д’Артаньян и три мушкетера". Он сыграл мажордома, произносившего фразы "Первая часть Марлезонского балета" и "Вторая часть Марлезонского балета".

В 1983 году Макаев стал победителем первого чемпионата каскадеров СССР. Он ставил трюки в фильмах "Антикиллер", "Мы из будущего", "Тихий дон" и многих других.

По округу № 216 выдвинулись уже два Бориса Вишневских. Один из них - лидер фракции "Яблоко" в ЗакСе, другой - недавно поменявший имя и фамилию бывший главный помощник вице-спикера ЗакСа Сергея Соловьева Виктор Быков. Сам Соловьев будет представлять по округу "Единую Россию". Еще одного депутата городского парламента Алексея Ковалева выдвинула Партия роста.

Среди прочих кандидатов - врач-нефролог и видеоблогер Дарья Садовская ("Новые люди"), руководитель ассоциацией "Санкт-Петербургский городской родительский комитет", учитель информатики Михаил Богданов ("Справедливая Россия - За правду"), бывший мундеп Литейного округа Екатерина Лебедева (ЛДПР), генеральный директор ООО "Бастион техно" Алексей Терехов ("Зеленая альтернатива") и пенсионер Геннадий Детков из Партии пенсионеров. 

На 23 июля зарегистрированы только два кандидата. Это представитель КПРФ Геннадий Денисов, работающий в аппарате Заксобрания, и автор музыки и сценариев к телесериалам Андрей Иванов, представляющий "Родину". Подробнее о кандидатов по округам Петербурга можно узнать на карте, подготовленной ЗАКС.Ру. 

Иллюстрация - кадр из фильма “Д’Артаньян и три мушкетера"

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