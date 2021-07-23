           
Новости
Статьи
Муниципал
Интервью
Медиатека
Выборы 2021

Новости 12:20

Мурманская активистка Грудина подала документы в избирком

фото ЗакС политика Мурманская активистка Грудина подала документы в избирком

Сторонница Алексея Навального, мурманчанка Виолетта Грудина объявила в своем Telegram-канале о том, что вопреки своей принудительной COVID-госпитализации ей удалось передать документы в ТИК для участия в довыборах в городской совет. Ее команда воспользовалась одной из статей 67 Федерального закона, по которой признанный больным гражданин может подать документы для участия в выборах через других лиц.

"Никогда бы не подумала, что могу поблагодарить врагов, но тут банда врачей-единороссов оказала мне огромную услугу. Закон есть закон. Ждём ответа от ТИК, а он непременно последует, ведь о своём выдвижении я уже официально известила саму ТИК, надзирающих за ней ИК Мурманской области и ЦИК", - пишет Грудина.

Напомним, ранее девушка жаловалась на всестороннее давление на себя, что она воспринимала как намеренное создание трудностей избирательной кампании. В инфекционной больнице она оказалась, несмотря на отрицательный тест на коронавирус. На прошлой неделе в связи с этим ее поддержали пикетами в Петербурге.

Подписывайтесь на канал ЗакС.Ру в Яндекс.Дзен , Телеграм и Яндекс.Новости

Обсуждение
 ПРАВИЛА
Запрещается: Оскорбление участников дискуссии и иных лиц, употребление нецензурных слов и брани, разжигание межнациональной розни, пропаганда насилия, спам и реклама других сайтов, комментарии не по теме материала, обсуждение действий администрации сайта. Администрация сайта оставляет за собой право удалить комментарий, если он нарушает эти правила.




Новости23 июля
Смотреть предыдущие новости →

Тревожный телефон по
муниципальной коррупции:
+7 (812) 331-71-80

Рейтинг  персон ↑



О редакции Реклама
  • © ZakS.Ru, 2002—2021. Все права защищены.
    При использовании материалов гиперссылка обязательна. [18+]
  • Свидетельство о регистрации средства массовой информации ЭЛ №ФС77-50076, выданное 07.06.2012 Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
  • Учредитель: ООО "Медиа.С-Пб".
    Главный редактор: Гончарова Н.С.
    +7 (812) 331-71-80 zaks.ru@inbox.ru