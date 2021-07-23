Мурманская активистка Грудина подала документы в избирком

Сторонница Алексея Навального, мурманчанка Виолетта Грудина объявила в своем Telegram-канале о том, что вопреки своей принудительной COVID-госпитализации ей удалось передать документы в ТИК для участия в довыборах в городской совет. Ее команда воспользовалась одной из статей 67 Федерального закона, по которой признанный больным гражданин может подать документы для участия в выборах через других лиц.

"Никогда бы не подумала, что могу поблагодарить врагов, но тут банда врачей-единороссов оказала мне огромную услугу. Закон есть закон. Ждём ответа от ТИК, а он непременно последует, ведь о своём выдвижении я уже официально известила саму ТИК, надзирающих за ней ИК Мурманской области и ЦИК", - пишет Грудина.

Напомним, ранее девушка жаловалась на всестороннее давление на себя, что она воспринимала как намеренное создание трудностей избирательной кампании. В инфекционной больнице она оказалась, несмотря на отрицательный тест на коронавирус. На прошлой неделе в связи с этим ее поддержали пикетами в Петербурге.