МО "Гражданка" выделило на сувенирную продукцию 1,8 млн рублей

На портале госзакупок 22 июля администрация МО "Гражданка" разместила три извещения о проведении электронных аукционов на поставку сувенирной продукции. Общая максимальная цена контрактов составила 1,8 млн рублей. Муниципалитет ищет одеяла, бутылки для воды и брелки для жителей округа. Прием заявок продлится до 30 июля.

Больше всего средств готовы выделить на поставку постельного белья. За 750 подарочных наборов из одеяла и покрывала пастельных тонов готовы заплатить 1,6 млн рублей. Каждый набор должен быть укомплектован сумкой и бумажным вкладышем с символикой и текстом. Каким именно - определит заказчик. Наборы планируется распространять среди долгожителей округа. Свои наборы они смогут получить при достижении 60 лет, а затем каждые пять лет. Те, кто доживет до 100 лет, такие подарки будут получать ежегодно.

В другой закупке МО "Гражданка" ищет 1500 пакетов с символикой муниципалитета и 150 многоразовых бутылок для воды зеленого, розового, синего, фиолетового или желтого цвета. Бутылки объемом не менее 40 мл должны плотно закрываться надежной крышкой. На них выделят не более 119 тысяч рублей. Закупка проводится в рамках программы экологического просвещения.

Дешевле всего обойдутся муниципалитету светоотражающие slap-браслеты и брелки в количестве 500 штук. Максимальная цена этого контракта не должна превышать 111 тысяч рублей. Светоотражающие аксессуары - часть программы муниципалитета по снижению частоты дорожно-транспортных происшествий.

Ранее, МО "Смольнинское" объявило о закупке 162 блендеров за 423 тысячи рублей. Их планируется вручать долгожителям, проживающим на территории округа, а также семейным парам на годовщину свадьбы.

Константин Леньков