В Кронштадте стартует реставрация Владимирского собора

По программе КГИОП начинается реставрация Владимирского собора в Кронштадте, передает пресс-служба Смольного: в настоящее время устанавливают строительные леса. До конца года на эти цели должны будут потратить 35,3 млн рублей. В качестве подрядчика выступает АО "Петрос". По словам губернатора Александра Беглова, сейчас остров Котлин - зона особого внимания. Отчасти это связано с реализуемым проектом "Остров фортов".

"Мы ремонтируем дороги за счет бюджета, приводим в порядок здания. Владимирский собор находится в исторической части Кронштадта, где много туристов. После реставрации он будет настоящим украшением острова", - пообещал губернатор.

После ремонта церковь, построенная в 1870-х годах, обретет восстановленную отделку фасадов специалисты приведут в порядок поврежденную лепнину и починят оконные решетки. В реставрационных работах также нуждаются колокольня и гранитная лестница.

фото: пресс-служба Смольного