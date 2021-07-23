Колонка Ивана Сафронова о следствии по делам о госизмене пропала с сайта "Ведомостей"

"Ведомости" удалили со своего сайта колонку бывшего корреспондента издания, советника главы "Роскосмоса" Ивана Сафронова.

Материала на сайте больше нет. При попытке перейти по ссылке на него выдается ошибка "404". В "Ведомостях" исчезновение колонки пока не прокомментировали, пост о ней остался в Telegram-канале и соцсетях издания.

Колонка Сафронова была опубликована в "Ведомостях" 23 июля. В ней журналист рассуждал о том, как следствие работает по делам о госизмене, а также заявил, что решил для себя не идти на сделки со следствием.

Сафронов уже год находится в СИЗО "Лефортово" по обвинению в госизмене. По версии следствия, он якобы передал в 2017 году чешским спецслужбам секретную информацию об обороне и безопасности России. Подробности уголовного дела до сих пор неизвестны.