Блогер Хованский извинился за песню, из-за которой его арестовали

Находящийся в изоляторе "Кресты" по делу об оправдании терроризма видеоблогер Юрий Хованский передал через своих знакомых записку, сочиненную в заключении. В ней он сожалеет о написанной песне про теракт в театральном центре на Дубровке, случившийся осенью 2002 года, и просит прощения у тех, кого эпатирующий текст мог оскорбить или задеть. Письмо приводит на своей странице "ВКонтакте" его приятель Илья Давыдов.

"Я понимаю, что моя песня отвратительна и не имеет оправдания. Эта песня — моя ужасная ошибка, больше всего я бы хотел, чтобы этой песни никогда не было. Я приношу всем глубочайшие извинения", - говорится в послании Хованского.

Скандально известного блогера задержали в собственном доме в начале июня. Интернет обошли фотографии его неприбранной квартиры, сделанные силовиками. На момент ареста Хованский имел на YouTube 4,4 млн подписчиков.