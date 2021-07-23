Иностранцев в Петербурге вакцинируют "Спутником Лайт"

Петербургские работодатели и учебные заведения подали с начала недели более 15 тысяч заявлений от иностранных граждан, желающих привиться от коронавируса, передает пресс-служба Смольного. Спрос на прививку настолько серьезный, что чиновники решили продлить срок приема обращений до 30 июля включительно. На сегодняшний день заявки поступили в общей сложности более чем от 400 организаций.

"Эти цифры подтверждают, что работодатели заинтересованы в вакцинации. Заинтересован в этом и город. Борьба с коронавирусом – наша общая ответственность. Мы должны как можно быстрее достичь необходимого уровня иммунизации населения", - прокомментировал ситуацию губернатор Александр Беглов.

Таким образом городское агентство медицинского туризма реализует поручение президента Владимира Путина, данное им в ходе апрельского послания Федеральному собранию. Подавшим документы иностранным гражданам сделают прививку вакциной "Спутник Лайт", которая поступит в город в ближайшее время.