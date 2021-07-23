           
Новости
Статьи
Муниципал
Интервью
Медиатека
Выборы 2021

Новости 14:45

КС велел индексировать денежные суммы взыскателям

фото ЗакС политика КС велел индексировать денежные суммы взыскателям

Конституционный суд РФ, рассмотрев дело петербуржца Владимира Сторублевцева, который после понесенных убытков безуспешно добивался индексации отсуженных им средств, признал его правоту. КС обратил внимание на то, что экономические дела такого рода могут тянуться годами и что следует принимать в расчет инфляцию. В противном случае, следует из постановления, выигрыш одной из сторон способен обесцениться.

"Реализовать право на справедливое правосудие можно только при наличии правовых механизмов, позволяющих выигравшей стороне компенсировать неблагоприятные для нее последствия неисполнения судебного акта в разумный срок", - говорится в постановлении.

Пока в федеральном законодательстве подобные случаи никак не регулируются, тогда как часть 1 статьи 183 АПК РФ, на которую ссылаются суды низшей инстанции, по мнению КС, противоречит основному закону, а именно статье 46. В существующих правовых условиях КС обязал суды использовать "в качестве критерия индексации денежных сумм официальный индекс потребительских цен" и, кроме того, пересмотреть дела Сторублевцева.

Подписывайтесь на канал ЗакС.Ру в Яндекс.Дзен , Телеграм и Яндекс.Новости

Обсуждение
 ПРАВИЛА
Запрещается: Оскорбление участников дискуссии и иных лиц, употребление нецензурных слов и брани, разжигание межнациональной розни, пропаганда насилия, спам и реклама других сайтов, комментарии не по теме материала, обсуждение действий администрации сайта. Администрация сайта оставляет за собой право удалить комментарий, если он нарушает эти правила.




Новости23 июля
Смотреть предыдущие новости →

Тревожный телефон по
муниципальной коррупции:
+7 (812) 331-71-80

Рейтинг  персон ↑



О редакции Реклама
  • © ZakS.Ru, 2002—2021. Все права защищены.
    При использовании материалов гиперссылка обязательна. [18+]
  • Свидетельство о регистрации средства массовой информации ЭЛ №ФС77-50076, выданное 07.06.2012 Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
  • Учредитель: ООО "Медиа.С-Пб".
    Главный редактор: Гончарова Н.С.
    +7 (812) 331-71-80 zaks.ru@inbox.ru