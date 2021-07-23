КС велел индексировать денежные суммы взыскателям

Конституционный суд РФ, рассмотрев дело петербуржца Владимира Сторублевцева, который после понесенных убытков безуспешно добивался индексации отсуженных им средств, признал его правоту. КС обратил внимание на то, что экономические дела такого рода могут тянуться годами и что следует принимать в расчет инфляцию. В противном случае, следует из постановления, выигрыш одной из сторон способен обесцениться.

"Реализовать право на справедливое правосудие можно только при наличии правовых механизмов, позволяющих выигравшей стороне компенсировать неблагоприятные для нее последствия неисполнения судебного акта в разумный срок", - говорится в постановлении.

Пока в федеральном законодательстве подобные случаи никак не регулируются, тогда как часть 1 статьи 183 АПК РФ, на которую ссылаются суды низшей инстанции, по мнению КС, противоречит основному закону, а именно статье 46. В существующих правовых условиях КС обязал суды использовать "в качестве критерия индексации денежных сумм официальный индекс потребительских цен" и, кроме того, пересмотреть дела Сторублевцева.