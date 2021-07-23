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Новости 15:20

Михаила Боярского выписали из больницы после коронавируса

фото ЗакС политика Михаила Боярского выписали из больницы после коронавируса

Актера Михаила Боярского выписали из больницы после коронавируса, сообщил в Instagram его сын, депутат Госдумы Сергей Боярский.

Боярский рассказал, что его отец перенес инфекцию в "довольно легкой форме", без поражения легких, понижения сатурации и температуры. Он связал это с тем, что Боярский-старший привился препаратом "Спутник V" в январе и должен был пройти ревакцинацию, но не успел. 

По словам Сергея Боярского, актер мог подхватить коронавирус во время репеции спектакля, общаясь с пришедшим в театр сотрудником с плохим самочувствием. Боярский-младший не стал называть имена тех, кто он подозревает в заражении. 

Боярского госпитализировали с коронавирусом в середине июля. При этом тогда его представители заявляли, что у актера подозрение на COVID-19 и он находится дома. 

фото: gov.spb.ru

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