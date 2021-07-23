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Новости 15:53

Собянин заявил о прохождении пика заболеваемости COVID-19 в Москве

фото ЗакС политика Собянин заявил о прохождении пика заболеваемости COVID-19 в Москве

Мэр Москвы Сергей Собянин в эфире телеканала "Россия-1" заявил, что столица прошла пик заболеваемости коронавирусом.

По словам Собянина, число выявленных случаев COVID-19 уменьшается, и он надеется, что дальше ситуация будет улучшаться. 

"Количество госпитализаций снижается не такими темпами, потому что всегда это сдвиг вправо, потому что люди, которые заболели, они утяжеляются и продолжают еще сложно и тяжело болеть, поэтому много госпитализаций, много людей в реанимации находится", — приводит слова Собянина РИА "Новости".

Собянин отметил, что привитые от коронавируса москвичи болеют гораздо меньше, "а если даже болеют, то менее тяжело".

За сутки 22 – 23 июля в Москве выявлено 3,4 тысячи новых случаев коронавируса. На пиковых значениях в конце июня этот показатель достигал свыше 8,4 тысяч. 

 

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