Навальный подал в суд новый иск о запрете адвокатам проносить технику в ИК-3

Политик Алексей Навальный направил в Октябрьский суд Владимира новый иск к администрации исправительной колонии №3 из-за проблем его адвокатов с проносом ноутбуков и смартфонов, передает ТАСС.

В суде пояснили, что этот иск схож с тем, что Навальный подавал ранее, но касается новых дат, с середины мая до начала июня. Суд рассмотрит иск 30 июля.

10 июня Октябрьский суд Владимира отклонил иск Навального к ИК-3 о запрете адвокатам проносить телефоны и ноутбуки. В иске политик указывал, что руководство колонии, где он проходил лечение, запрещало адвокатам в апреле-мае при свиданиях с ним использовать личные смартфоны и ноутбуки. Он просил признать действия администрации ИК-3 незаконными.

Также Навальный подавал в Петушинский суд Владимирской области иски к руководству исправительной колонии №2 в Покрове: о вырезании фрагментов газет и отказе предоставить политику Коран. От обоих исков Навальный отказался.

В больницу при ИК-3 Навального доставили в апреле из-за серьезных проблем со здоровьем на фоне голодовки. Напомним, Навальный оказался в колонии после того, как суд удовлетворил ходатайство ФСИН о замене условного срока по делу "Ив Роше" на реальный: условный срок Навального по этому делу истекал в конце 2020 года. ФСИН было недовольно тем, что политик не отмечался в службе, пока проходил в Германии реабилитацию после отравления, которое он пережил в августе прошлого года.

фото: Екатерина Хабидулина / ЗАКС.Ру