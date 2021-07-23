Вавилину первой допустили до выборов в ЗакС на Васильевском острове

Территориальная избирательная комиссия № 2 на заседании 23 июля зарегистрировала кандидатом в депутаты Заксобрания Петербурга главу МО "Гавань" Нэлли Вавилину.

Она сообщила в соцсетях, что стала первым зарегистрированным кандидатом по округу № 4 (Василеостровский район).

В шестом созыве ЗакСа четвертый округ представляет единоросс Константин Чебыкин. Он же станет кандидатом от партии власти на ближайших выборах. КПРФ выдвинула на них экс-главу МО "Васильевский" Николая Смоктия. От "Яблоко" на выборы пошел помощник депутата ЗакСа Бориса Вишневского Дмитрий Анисимов. От ЛДПР - директор по развитию УК "Возрождение" Ольга Семенова, лишенная по суду мандата депутата МО "Остров Декабристов". "Родина" выставила старшего преподавателя Санкт-Петербургского государственного института культуры Сергея Мурзина.

Партию Роста на выборах будет представлять депутат ЗакСа Алексей Ковалев, до недавнего времени возглавлявший в городском парламенте фракцию "Справедливая Россия". Ранее Вавилина работала его помощницей.