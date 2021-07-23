Проездной "Подорожник" станет доступен для приобретения онлайн

Курирующий транспортную сферу вице-губернатор Петербурга Максим Соколов, напомнив, что популярной среди пассажиров карте "Подорожник" исполняется 10 лет, анонсировал техническое нововведение: начиная с лета 2022 года этот проездной можно будет купить онлайн. Новая опция станет частью объявленной минувшей осенью новой модели транспортного обслуживания.

"Предложим петербуржцам использовать "облачные технологии". Не придется идти в кассу за билетом - его можно будет приобрести в интернете", - написал чиновник на своей странице "ВКонтакте".

В настоящее время запланировано еще одно новшество: специалисты прорабатывают новый тариф для "Подорожника", по которому в течение одного часа можно было бы совершить несколько поездок по одной стоимости. Пока использование этого тарифа рассматривается только применительно к наземным маршрутам.

Отметим, что преимуществом "Подорожника" считается постепенно снижающаяся стоимость одной поездки при активном пользовании общественным транспортом в течение месяца. Петербург стал первым в России городом, внедрившим бесконтактную систему оплаты проезда.