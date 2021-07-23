По случаю открытия токийской Олимпиады Дворцовый мост разведут под специальную музыку

В ночь на 24 июля Дворцовый мост в Петербурге разведут под музыку из советских фильмов, снятых о спорте, в связи с сегодняшним открытием Олимпийских игр в Токио, перенесенных с прошлого лета из-за пандемии коронавируса.

"В тематический плейлист войдут композиции из кинофильма "Спорт. Спорт. Спорт", марш физкультурников Матвея Блантера и другие произведения из советского кинематографа, посвященные спорту. Музыка будет звучать над Невой почти 25 минут и традиционно завершится "Гимном Великому городу" Рейнгольда Глиэра", - цитирует ТАСС слова представителей информационно-издательской организации "Петроцентр", работающей при Смольном.

Таким образом чиновники выражают свою поддержку 37 петербуржцам, вошедшим в состав сборной России, которая, в свою очередь, из-за санкций ВАДА не вправе выступать под национальным флагом.

Открытие XXXII Олимпийских игр в Японии сопровождалось протестами: в стране имеется много граждан, которые недовольны расходованием бюджета на масштабные развлечения в разгар пандемии.