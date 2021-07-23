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Новости 17:53

"Ведомости" восстановили работу своего сайта после DDoS-атаки

фото ЗакС политика "Ведомости" восстановили работу своего сайта после DDoS-атаки

Сайт газеты "Ведомости" восстановил работу после DDoS-атаки, сообщили в редакции.

По словам представителей издания, работа сайта восстановлена частично, полное восстановление ресурса займет некоторое время. Пока страницы сайта открываются в нормальном режиме. Однако пропавшая ранее колонка бывшего корреспондента издания Ивана Сафронова все еще недоступна.

Сайт "Ведомостей" оказался недоступен днем 23 июля. За несколько часов до этого газета опубликовала колонку Сафронова: в ней журналист рассуждал о том, как следствие работает по делам о госизмене, а также заявил, что решил для себя не идти на сделки со следствием. Через несколько часов после публикации материал был удален с сайта, но посты о нем остались в соцсетях издания.

Сафронов уже год находится в СИЗО "Лефортово" по обвинению в госизмене. По версии следствия, он якобы передал в 2017 году чешским спецслужбам секретную информацию об обороне и безопасности России. Подробности уголовного дела до сих пор неизвестны. 

 

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