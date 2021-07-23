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Петербургские волонтеры помогут бездомным привиться "Спутником V"

фото ЗакС политика Петербургские волонтеры помогут бездомным привиться "Спутником V"

Начиная с 26 июля петербургские бездомные, обитающие на улицах и в приютах, получат возможность привиться от коронавируса отечественной вакциной "Спутник V". Об этом в эфире "Эха Петербурга" рассказала участница проекта "Благотворительная больница" Ксения Ершова.

"У бездомных очень высок риск заразиться, и нет возможности самоизолироваться в случае заболевания. Получить прививку достаточно сложно, поскольку у многих нет документов. У них нет доступа в интернет, соответственно, они не могут записаться через Госуслуги, даже если есть документы", - описала она тяжесть ситуации.

По словам Ершовой, бездомным без помощи со стороны, как правило, не получить медицинскую помощь и прививку даже при очень активно выражаемом желании вакцинироваться от коронавируса. Отметим, что фонд "Ночлежка" договорился с комитетом по здравоохранению  о помощи в вакцинации бездомных еще в феврале. Правда, тогда речь шла только о тех обездоленных гражданах, кто имеет при себе документы.

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