Петербургские волонтеры помогут бездомным привиться "Спутником V"

Начиная с 26 июля петербургские бездомные, обитающие на улицах и в приютах, получат возможность привиться от коронавируса отечественной вакциной "Спутник V". Об этом в эфире "Эха Петербурга" рассказала участница проекта "Благотворительная больница" Ксения Ершова.

"У бездомных очень высок риск заразиться, и нет возможности самоизолироваться в случае заболевания. Получить прививку достаточно сложно, поскольку у многих нет документов. У них нет доступа в интернет, соответственно, они не могут записаться через Госуслуги, даже если есть документы", - описала она тяжесть ситуации.

По словам Ершовой, бездомным без помощи со стороны, как правило, не получить медицинскую помощь и прививку даже при очень активно выражаемом желании вакцинироваться от коронавируса. Отметим, что фонд "Ночлежка" договорился с комитетом по здравоохранению о помощи в вакцинации бездомных еще в феврале. Правда, тогда речь шла только о тех обездоленных гражданах, кто имеет при себе документы.