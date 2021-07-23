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Новости 18:44

Доброхотов: The Insider — латвийское СМИ, что там хочет Минюст РФ — малоинтересно редакции

фото ЗакС политика Доброхотов: The Insider — латвийское СМИ, что там хочет Минюст РФ — малоинтересно редакции

Главный редактор The Insider* Роман Доброхотов заявил, что издание работает по законам Латвии, и требования российского Минюста его мало касаются, передает РИА "Новости".

"The Insider — это латвийское СМИ, оно подчиняется латвийским законам и только латвийским требованиям, поэтому что там хочет Минюст — это малоинтересно редакции. Если будут блокировать, значит, будут блокировать, это их выбор", — сказал Доброхотов. 

В ответ на вопрос о том, будет ли редакция маркировать материалы пометкой иноагента, Доброхотов отметил, что редакция "подчиняется только латвийскому законодательству как зарегистрированное в Латвии СМИ и не имеет права существовать по российским законам".

23 июля Минюст РФ внес The Insider в реестр СМИ-иноагентов. Туда же попали несколько журналистов других изданий. 

*The Insider внесен Минюстом в реестр СМИ-иноагентов

 

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