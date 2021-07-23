В Ленобласти решили строже наказывать "безмасочников" на транспорте

Чиновники из правительства Ленинградской области объявили о более тщательной борьбе с гражданами, которые уклоняются от ношения масок в общественном транспорте. Об этом решении сообщил глава транспортного комитета Михаил Присяжнюк на совещании регионального оперативного штаба по борьбе с распространением коронавируса.

"Соблюдение санитарных правил на транспорте ― вопрос приоритетный, поскольку здесь мы не можем избежать скопления людей", - высказался о проблеме губернатор Александр Дрозденко, участвовавший в совещании.

Ранее "безмасочники" зачастую отделывались профилактическими беседами, которых в профильном комитете насчитали порядка 7 тысяч. На сегодняшний день на нарушителей антивирусных мер на транспорте составили 235 административных протоколов. Присяжнюк пообещал активнее применять административное судопроизводство к пассажирам, игнорирующим индивидуальные средства защиты.