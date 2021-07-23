"Прилепинцы" готовят законопроект о переименовании Волгограда в Сталинград

Один из сопредседателей партии "Справедливая Россия - За правду" Захар Прилепин объявил 23 июля о том, что осенью вместе с единомышленниками, избравшись в Госдуму, намерен внести законопроект о возвращении Волгограду названия Сталинград.

"Заявка на сверхпрорыв, сверхрывок, на строительство нового социализма, на доминирование на территории Евразии, чтобы стать одной из сильнейших, а затем сильнейшей империей на Земле", - охарактеризовал цитируемый Znak.com писатель идею переименования города.

По его словам, это особенно актуально сегодня, когда "все советское поругаемо".

При этом, как пишет РИА "Новости", лидер партии Сергей Миронов относится к инициативе сдержанно, сочтя топонимическую проблему "далеко не самым важным вопросом" и напомнив, что город первоначально носил название Царицын.

Ранее из-за фигуры Сталина внутри обновленных эсеров уже случались разногласия. Месяц назад желание Прилепина создать комиссию по увековечиванию памяти диктатора прокомментировала лидер петербургского отеделения эсеров Марина Шишкина, выразившая уверенность, что в партии ничего подобного не будет реализовано никогда.