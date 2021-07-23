"Праздное созерцание" с раскрытием вбросов и "каруселей"

фото Михаила Масленникова, ЗАКС.Ру

Наблюдатели за выборами в Петербурге считают новые правила по видеотрансляции на голосовании поражением прав избирателей. Доступ к просмотру видео будет только у определенного круга лиц. На всех прошлых голосованиях открытая трансляция позволяла выявить вбросы бюллетеней, "карусели" и другие нарушения.

Ущемление избирателей

Центральная избирательная комиссия установила новые правила по видеонаблюдению на выборах. Теперь камеры должны установить практически на всех избирательных участках, но смотреть записи с них смогут не все. Доступ к трансляции ЦИК откроет только выдвинувшим кандидатов партиям, кандидатам-одномандатникам, членам избиркомов и наблюдателям, сообщили в Центризбиркоме.

Глава ЦИК Элла Памфилова, отбиваясь от критики, заявила, что на трансляцию видео с участков в течение трех дней уйдет слишком много денег. Нет смысла тратить их на "простое любопытство", сказала Памфилова.

По ее мнению, действительно желающий следить за трансляцией выборов человек может стать наблюдателем и получить такую возможность. За ходом голосования должны наблюдать специалисты, которые смогут определить, где произошло нарушение, а где все идет хорошо, заявила глава ЦИК.

- Просто надо разделять праздное, диванное созерцание от предметного и квалифицированного видеонаблюдения людей подготовленных. Я против видеонаблюдения, которое превращается в дорогостоящую бессмыслицу, - сказала Памфилова.

Отчасти идею Центризбиркома поддерживает член Санкт-Петербургской избирательной комиссии Дмитрий Краснянский. По его мнению, вполне хватит для наблюдения за выборами предоставление доступа к трансляции участникам выборов.

- На мой взгляд достаточно, если все участники процесса: все политические партии, все кандидаты, доверенные лица, члены комиссий, в том числе с правом совещательного голоса, и наблюдательские сообщества - общественные организации, одной из уставных целей которых является наблюдение за выборами - этого будет достаточно, - сказал в разговоре с ЗАКС.Ру Краснянский.

Он добавил, что возможно стоит дать возможность регионам самостоятельно расширить список тех, кому доступна прямая трансляция с избирательного участка. Член ГИК считает, что предоставление доступа к видео нескольким партиям - "все равно что показывать всем". Краснянский уверен, что все партии будут записывать трансляции и, в случае фиксирования нарушения, выкладывать видео в интернет.

Представители наблюдательного сообщества с членами избиркомов не согласны. Они считают, что новые правила помогут скрыть фальсификации от избирателей и сократить их права.

"Это решение ни что иное, как попытка скрыть от общества те события, которые будут происходить три дня и две ночи на избирательных участках. Они явно страхуются от того, что видеонаблюдатели зафиксируют фальсификации, которые снова облетят интернет. Так что теперь нам демонстрируется новая логика - не смотрите, нам есть что скрывать", - считает сопредседатель движения за права избирателей "Голос" (одноименная ассоциация ранее была признана иноагентом) Григорий Мельконьянц.

Член совета "Наблюдателей Петербурга" Галина Культиасова в разговоре с ЗАКС.Ру отметила, что при открытой всем видеотрансляции у избирателя есть возможность проследить за тем, что происходит с их собственным голосом. Она со ссылкой на Верховный суд напомнила, что избирательное право человека не заканчивается с опусканием в урну бюллетеня.

- Трансляция, которая открыта для всех, создает потенциальную возможность обнаружения нарушений и защиты избирательных прав. Пользуются ей, не пользуются, посмотрел кто-то, не посмотрел - это уже второй вопрос. Но сама по себе возможность создает другую атмосферу на избирательных участках и понимание, что все, что сейчас происходит - транслируется на всех экранах страны, - считает Культиасова.

Координатор петербургского отделения "Голоса" Полина Костылева заявила ЗАКС.Ру, что новые правила поражают избирателей в их правах. Человеку оставили право только проголосовать самому и стать наблюдателем на каком-то участке, отметила координатор "Голоса" в Петербурге.

- Избиратель - это тот человек, от которого все зависит. А сейчас он, получается, совсем… Бросил свой бюллетень на своем участке, максимум - понаблюдал на каком-то одном участке, и всё. Всей картины он не видит, и не увидит никогда, и любой цифре должен верить, - сказала Костылева.

Видеотрансляция как поиск нарушений

Открытые видеотрансляции неоднократно помогали найти людей, голосующих по несколько раз - "карусельщиков". Собственное расследование после выборов депутатов в Государственную Думу в 2016 году провели волонтеры, наблюдатели и сторонники проигравших выборы кандидатов. Они посмотрели около 3000 часов записей с камер наблюдения с участков Кировского района Петербурга и выявили не менее 100 людей, причастных к "каруселям". О расследовании подробно писала "Новая газета".

После муниципальных выборов 2019 года "Наблюдатели Петербурга" вместе с движением "Голос" и проектом "Просто выборы" проанализировали все видеозаписи с избирательных участков Петроградского района и выявили более 250 "карусельщиков". Эти работы велись уже после выборов. Постепенно получение видеозаписей с участков усложняется, отметила член совета "Наблюдателей Петербурга" Культиасова.

- Если идет открытая трансляция, то ее можно записать. Другое дело, что это будет неофициальная запись, но она хотя бы будет. Можно будет потом посмотреть по времени, были ли какие-то нарушения на этих участках, - сказала Культиасова.

Она отметила, что видеотрансляции помогали видеть разного рода нарушения на участках: от вбросов до неправильного порядка подсчета голосов. С этим согласен и член ГИК Краснянский. Он считает, что видеотрансляции действительно помогают фиксировать нарушения на выборах, но не в случае просмотра видео избирателем. Физическое лицо может оспорить выборы только на своем участке, у партий и кандидатов в этом случае возможностей больше, отметил Краснянский.

- Избиратель может оспорить результаты выборов, но узнать, что что-то произошло на избирательном участке, он, получается, не может, - отметила координатор петербургского "Голоса" Костылева.

По ее словам, кандидат не всегда может хотеть оспаривать в суде итоги выборов. Без его помощи и возможностей это не сможет сделать и избиратель, считает координатор "Голоса" в Петербурге.

Культиасова и Костылева также отметили, что вряд ли кандидат или партия смогут самостоятельно отсматривать видео со всех участков без помощи волонтеров - слишком много УИК надо контролировать.

- Не может один кандидат смотреть сразу 80 участков, - считает Культиасова.

Видеозаписи с нарушениями на избирательных участках регулярно появляются в интернете после выборов. Телеканал "Дождь" после выборов президента в 2018 году собрал несколько записей с избирательных участков с вбросами в одно видео.

Во время голосования по поправкам в Конституцию в 2020 году на одном из участков в Москве приостановили подсчет голосов из-за подозрения на вброс. Инцидент был зафиксирован камерой видеонаблюдения.

В Петербурге видеозаписи использовали как доказательства в судах. Иногда успешно, как в деле о председателе УИК, намеренно не показывавшей отметки в бюллетенях своим коллегам. Иногда не очень, как в деле по отмене итогов выборов в МО "Прометей".

София Саттарова