Главу МО "Гражданка" зарегистрировали на выборах в Заксобрание Петербурга

Территориальная избирательная комиссия № 11 зарегистрировала главу МО "Гражданка" Елену Беляеву кандидатом в депутаты Заксобрания Петербурга, сообщила Беляева во "ВКонтакте".

Решение было принято вечером 23 июля. Беляева зарегистрирована как кандидат от партии "Справедливая Россия — За правду" по округу № 14.

14-й округ в шестом созыве ЗакСа представляет депутат от "Единой России" Галина Назарова, которая намерена участвовать и в нынешних выборах. От КПРФ в этом округе выдвигается Алексей Зинчук, от ЛДПР — Дмитрий Нестеров, от "Яблока" — Виктор Болдин. Также документы в ТИК подали Сергей Шукшин ("Новые люди"), Андрей Петров ("Родина"), самовыдвиженцы Олег Кириков и Андрей Горбань.

Выборы в ЗакС и Госдуму назначены на 19 сентября, голосование продлится три дня, с 17 по 19 число.

фото: Елена Беляева | Гражданская позиция / "Вконтакте"