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Россия возобновляет авиасообщение с курортами Египта, Доминиканой и Молдавией

фото ЗакС политика Россия возобновляет авиасообщение с курортами Египта, Доминиканой и Молдавией

Россия с 9 августа откроет рейсы на курорты Египта, а также в Доминикану, Бахрейн и Молдавию, передает "Интерфакс".

На египетские курорты Хургада и Шарм-эш-Шейх самолеты будут летать по пять раз в неделю в каждом направлении из Москвы. В дальнейшем число рейсов может быть увеличено. 

В Бахрейн по маршруту Москва - Манама самолеты будут летать два раза в неделю, в Доминикану по маршрутам Москва — Пунта-Кана, Москва — Ла-Романа, Москва — Пуэрто-Плата — с общей частотой три рейса в неделю, в Молдавию по маршруту Москва — Кишинев — три раза в неделю. Также было решено увеличить число рейсов в Сирию из Москвы с одного до трех рейсов в неделю.

8 июля президент Владимир Путин отменил действие указа, запрещавшего полеты российских авиакомпаний на курорты Египта. Они были запрещены после того, как над Синайским полуостровом в результате теракта потерпел крушение самолет "Когалымавиа": тогда погибли 224 человека.

Также Россия в 2020 году закрывала границы и авиасообщения со странами из-за пандемии коронавируса. По мере улучшения или ухудшения ситуации власти неоднократно принимали решение то о возобновлении, то об очередном прекращении полетов в другие страны. К примеру, полеты в Турцию останавливали в апреле 2021 года, а затем возобновили в июне.

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