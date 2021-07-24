ЦИК планирует исключить Грудинина из списка КПРФ на выборы в Госдуму

Центринзбирком подготовил проект постановления, согласно которому директор ЗАО "Совхоз имени Ленина" Павел Грудинин может быть исключен из списка КПРФ на выборах в Госдуму, передает ТАСС.

В постановлении, которое цитирует агентство, указано, что Генпрокуратура получила информацию из которой следует, что Грудинин не выполнил требование о закрытии счетов за рубежом. Ранее в СМИ появилась информация, что бывшая жена Грудинина сообщила Центризбиркому о якобы незадекларированной доле политика в офшорной компании.

Лидер КПРФ Геннадий Зюганов называл разговоры о возможном снятии Грудинина инсуниациями и заявлял, что кандидат "идет на выборы, и никто его из списка убирать не будет".