В России выявили еще 23,9 тысяч случаев COVID-19, в Петербурге — 1,9 тысяч

В России за последние сутки выявлено 23 947 новых случаев заражения коронавирусом, сообщает оперативный штаб по борьбе с распространением инфекции.

Нарастающим итогом за время эпидемии зарегистрировано 6 102 469 случаев заболевания. За сутки в статистику летальных исходов добавили 799 смертей, по официальным данным, на 24 июля от коронавируса умерли 153 095 россиян.

В Петербурге заболели еще 1 937 человек. По данным штаба, с марта 2020 года в городе зафиксировано 515 266 случаев заболевания. Еще 73 смерти в Петербурге признаны связанными с коронавирусом, всего на 24 июля известно о 18 763 летальных исходах от инфекции.

В Москве, где заболевших больше всего, заразились еще 3 376 человек. В Подмосковье — 2 096.