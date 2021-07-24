Центризбирком зарегистрировал списки кандидатов в Госдуму от "СР — За правду" и КПРФ

Центризбирком зарегистрировал федеральные списки "Справедливой России — За правду" и КПРФ, сообщили представители ЦИК в Telegram-канале.

В федеральном списке справедливороссов — 302 кандидата. В списке коммунистов — 344 человека. Напомним, ранее ЦИК исключил из списка КПРФ Павла Грудинина. Причиной стали сведения из Генпрокуратуры о наличии у него "иностранных финансовых инструментов". Лидер КПРФ Геннадий Зюганов заявил, что партия намерена обжаловать это решение ЦИК в Верховном суде, передает ТАСС.

Выборы в Госдуму, Заксобрание Петербурга и некоторые региональные парламенты назначены на 19 сентября. Их проведут в три дня, с 17 по 19 сентября включительно.